Tokat'ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat'ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tokat'ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
06.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:27

Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede adliyede görevli mübaşirin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmasının ardından bir hakim ve 4 personelin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Mübaşirin hastanede tedavi altına alındığı, hakim ve diğer personelin evlerinde karantinada oldukları öğrenildi.

Bir süre kapatılan adliye dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Haber
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
G.Saray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır, Donk'un Sörloth'a yaptığı müdahaleye VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi
G.Saray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır, Donk'un Sörloth'a yaptığı müdahaleye VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tokat'ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:40:03. #1.14#
title