Tokat'ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede adliyede görevli mübaşirin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmasının ardından bir hakim ve 4 personelin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Mübaşirin hastanede tedavi altına alındığı, hakim ve diğer personelin evlerinde karantinada oldukları öğrenildi.

Bir süre kapatılan adliye dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı.

Kaynak: AA