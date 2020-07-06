Tokat'ta 6 adliye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
06.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:27
Tokat'ta Almus adliyesinde görevli bir hakim ile 5 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçede adliyede görevli mübaşirin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmasının ardından bir hakim ve 4 personelin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Mübaşirin hastanede tedavi altına alındığı, hakim ve diğer personelin evlerinde karantinada oldukları öğrenildi.
Bir süre kapatılan adliye dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı.
Kaynak: AA