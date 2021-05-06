Tokat'ta 564 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
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Tokat'ta 564 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Tokat'ta 564 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde 564 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 564 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akgüller köyünde bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreste arama yapan jandarma, 564 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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