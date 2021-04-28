Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, pandemi dolayısı ile bir süredir kapalı olan 511 esnafa biner lira nakit katkı sağlanacağını açıkladı.

Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, pandemi dolayısı ile bir süredir kapalı olan 511 esnafa biner lira nakit katkı sağlanacağını açıkladı.

Tokat Belediyesi tarafından korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen esnafa destekler devam ediyor. Kira desteğinin ardından bir süredir iş yerini korona virüs genelgesi kapsamında kapalı olan esnafa nakit yardım desteği verildi. Tokat Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında alınan karar Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarafında kamuoyu ile paylaşıldı. Oda başkanlarının katılımı ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, "Dükkanı kapanan esnaf grubumuza biz de yardım yapmayı, onlara destek olmayı bir vazife gördük. ve bu doğrultuda yaptığımız yazışmalar neticesinde burada bulunan oda başkanlarımızın kendi üyeleri içerisinde, pandemi sürecinde özellikle son genelgeler doğrultusunda dükkanı kapanan 511 esnafımıza biner TL olmak üzere 511 bin TL'lik bir nakit desteğini inşallah sunmuş oluyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu, yardımdan faydalanacak olan esnafların odalar tarafından belirlendiğini ifade ederek, "Bu destekten yararlanacak olan esnaflarımız arasında güzellik salonları var ki bunlar şu anda kapalı. Aynı şekilde okul servisçiliği yapan servisçi kardeşlerimiz var. Şu anda okullardan dolayı zaten hiçbir iş yapamıyorlar. Yine kahvehanelerimiz, çay ocaklarımız var. Onlar da belki 13-14 aydır hiç iş yerlerini açamadı. Yine kantin işletmeleri, spor merkezleri, halı sahalarımız var. Bununla beraber yine internet kafe, yine oyun salonları var. Böyle 511 tane esnaf grubumuzdan oluşan kardeşlerimize, esnaflarımıza nakit desteğimizin önümüzdeki hafta başlamak üzere kendi hesaplarına yatırmış olacağız. Belki yaralarına çok merhem olmayacak ama manevi anlamda yanlarında olduğumu hissettirmek istedik. Ufak tefek de olsa böyle bir desteğe sağlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği
Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği
Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği
Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu
İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu
Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek
Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burak Sergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ömer Ali Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta 511 esnafa pandemi desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:41:01. #1.15#

title