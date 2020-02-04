Tokat'ta 5'i öğretmen 16 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
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Tokat'ta 5'i öğretmen 16 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5'i öğretmen, 1'i hemşire olmak üzere toplamda 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

04.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:39
Tokat'ta 5'i öğretmen 16 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5'i öğretmen, 1'i hemşire olmak üzere toplamda 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 16 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Aktif görevde olduğu öğrenilen 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında olduğu öğrenilen 16 şüpheli için gözaltı işlemlerinin Jandarma tarafından başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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