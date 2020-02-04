Tokat'ta 5'i öğretmen 16 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5'i öğretmen, 1'i hemşire olmak üzere toplamda 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5'i öğretmen, 1'i hemşire olmak üzere toplamda 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 16 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Aktif görevde olduğu öğrenilen 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında olduğu öğrenilen 16 şüpheli için gözaltı işlemlerinin Jandarma tarafından başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT