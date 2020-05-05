Tokat'ta 5 gündür haber alınamayan kadını arama çalışması yürütülüyor
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Tokat'ta 5 gündür haber alınamayan kadını arama çalışması yürütülüyor

Tokat'ta 5 gündür haber alınamayan kadını arama çalışması yürütülüyor
05.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:52

Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor.

Karadere köyündeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen evli ve 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köy çevresinde ve dere yataklarında yürüttüğü arama çalışmasında Savdıç'a ulaşılamadı.

Samsun'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarına devam ediliyor.

Ekipler, Almus Barajı'nda su altı ve su üstü aramalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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