Sürü Psikolojisi: 49 Koyun Birbirini Ezerek Telef Oldu!
Patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek telef olurken koyunlarını kredi ile alan Ercan Aygün bu konuda destek bekledi. Kısa sürede sosyal medyadan Aygün'e koyun bağışı yapıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek telef oldu.
49 KOYUN TELEF OLDU
Edinilen bilgiye göre, Ercan Aygün'ün yayladan indirdiği küçükbaş hayvanlar, Turhal ilçesi Arzupınarı köyü Mercimek Tepesi mevkinde ürkerek kayalıkların arasındaki yola yöneldi. Birbirini takip eden koyunlar yokuş aşağı patika yoldan geçerken birbirini ezdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ercan Aygün, kredi ile aldığı koyunların 49'unun telef olmasından dolayı mağdur olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuran Aygün, mağduriyetinin karşılanması için destek beklediğini kaydetti.
KOYUN BAĞIŞINDA BULUNDULAR
Öte yandan sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyasına bazı vatandaşlar koyun bağışında bulunarak destek verdi.
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bu hata o koyunları otlatan kişinin koyunların önünden gidip yavaşlatabilirdi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AKLIMA KOTÜ IYI SEYLE GELIYOR BAHSERMEYEYIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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MİTİNG Mİ O ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaza yaza öğreneceksiniz inşallah. Uçurumdan düşen insanların fotografını nasıl aleni paylaşamazsanız hayvanlar içinde bunu yapamazsınız. Haber görelleriniz rahatsız ediciCevap Yaz Yayından Kaldır
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BUNDAN İBRET ALMAK LAZIMCevap Yaz Yayından Kaldır