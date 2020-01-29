Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi
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Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser yakalandı.

29.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:28
Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser yakalandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında takip edilen şüpheli araç durduruldu.

Aramada, aracın farklı noktalarında 32 sikke, 11 metal obje ve 4 mühür olmak üzere 47 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili O.G ve K.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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