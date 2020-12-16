Tokat'ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor
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Tokat'ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor

16.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:54
Tokat'ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor

Tokat kent merkezinde bulunan 42 mahalleden 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor.

Tokat kent merkezinde bulunan 42 mahalleden 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu teknik ekibiyle ve Örtmeliönü Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Eroğlu, seçim öncesinde mahalle sakinlerine vermiş oldukları bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Eroğlu, doğalgaz firmasıyla yaptıkları görüşmeler sonucu Örtmeliönü Mahallesinde en kısa sürede doğalgaz çalışmaları tamamlanacağını kaydetti. 42 mahalleden 40'nın doğalgaza kavuştuğunu dile getiren Başkan Eroğlu, kalan 2 mahallenin de doğalgaza kavuşması için çalışma yapılacağını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Ali Yirikoğlu ise Başkan Eroğlu'na teşekkür ederek, "Seçim öncesinde yine mahallemizi ziyaretleri sırasında kendisinden doğalgazın mahallemize ulaşması noktasında isteğimizi iletmiştik. Başkanımız da firma ile yaptığı görüşmeler sonucunda bugün itibariyle çalışmalara başlanıldı" diye konuştu. - TOKAT

Tokat'ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor
Tokat'ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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