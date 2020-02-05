Tokat'ta 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

05.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:06

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkeze bağlı Çamlıbel beldesi ve Yatmış köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin artarak devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA