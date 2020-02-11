Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili
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Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili

TOKAT'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

11.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:43
Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili

'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı. 

 


Kaynak: DHA
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