TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler
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TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TOKAT'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 19.09'da merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 14.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra il merkezi ile çevre illerde de hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise Geçmiş olsun Tokat. Niksar ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır ifadelerine yer verildi.

TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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Haber: TOKAT'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler
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