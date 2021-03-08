Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi
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Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi

08.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:16

- Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi Tokat'ta 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 30 öğretmen izole edilirken, okulda eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi.

- Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi

TOKAT - Tokat'ta 1 öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 30 öğretmen izole edilirken, okulda eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda bir öğretmenin korona virüs testi pozitif çıktı. Öğretmenlerin kent merkezinden beldeye servisle gelmesi nedeni ile aynı servisi kullanan 30 öğretmen izole edildi. Öğretmenlerin izole edilmesi nedeniyle lise ve ortaokul düzeyinde 10 gün süre ile yüz yüze eğitim ve öğretime ara verildi. 360 öğrenci evlerinden online eğitimlerine devam edeceği kaydedildi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, bir öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeni ile eğitim ve öğretime ara verildiğini belirterek, "Ortaokul ve Lisemizin 10 gün sonra tekrar açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızda herhangi bir şey yok" dedi.

Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi
Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi
Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi
Tokat'ta 30 öğretmen izole edildi, okulda eğitime ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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