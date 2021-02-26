Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
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Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi

26.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:24
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat tarihlerinde nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 1 belde karantinaya alındı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat tarihlerinde nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 1 belde karantinaya alındı. Vakaların yaşandığı köy ve beldeye cenaze için il dışından gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi.

Kentte koronavirüse karşı denetimler sürerken, Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesi ve Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde vakalar görüldü. Bunun üzerine ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, bu yerleşim yerlerinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan köy ve beldede il dışından cenazeye katılım için gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Tokat kent merkezinde ise polis ekiplerince caddede denetimler devam ediyor. Cuma namazı öncesi polis ekipleri cami avlusunda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu.


- Tokat
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi
Tokat'ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı; virüsü cenazeye katılanların yaydığı belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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