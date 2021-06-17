Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı

Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta bir tekstil fabrikasının çatı kaplama işinde çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Tokat'ta bir tekstil fabrikasının çatı kaplama işinde çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasının çatı kaplama işinde çalışan işçiler iddiaya göre; tekerlekli 7-8 metre yüksekliğindeki iskeleyi iterek elektrik hattının altına geçirmeye çalıştı. Bu esnada iskelenin 380 volt geçen sanayi hattına değmesi sonucu 3 işçi akıma kapıldı. Yaralanan işçiler Selahattin Çapraz (47), Semih Taşdamar (37), Turgut Akın'a (42) 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine ambulansla kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. İşçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İskelenin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapıldılar

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, talihsiz bir kaza yaşandığını, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydetti. Başkan Çelik, çatı kaplama işinde çalışan işçilerinde demir iskeleyi elektrik hattının altından geçirmeye çalışırken olayın yaşandığını belirterek, "Orta gerilim geçen hattan akıma kapılmışlar. İşin sevindirici tarafı sistem otomatik kaçak olduğu için korumaya almış. Teldeki akım kesilmiş, eğer teldeki akım bir süre daha devam etseydi arkadaşlarımızın hiç birini kurtaramazdık" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı - TOKAT

Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Hande Ataizi Tamer Levent
Spor Cristiano Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:09:16. #1.15#

title