Tokat'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı

Tokat'ta bir tekstil fabrikasının çatı kaplama işinde çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Tokat'ta bir tekstil fabrikasının çatı kaplama işinde çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasının çatı kaplama işinde çalışan işçiler iddiaya göre; tekerlekli 7-8 metre yüksekliğindeki iskeleyi iterek elektrik hattının altına geçirmeye çalıştı. Bu esnada iskelenin 380 volt geçen sanayi hattına değmesi sonucu 3 işçi akıma kapıldı. Yaralanan işçiler Selahattin Çapraz (47), Semih Taşdamar (37), Turgut Akın'a (42) 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine ambulansla kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. İşçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İskelenin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapıldılar

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, talihsiz bir kaza yaşandığını, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydetti. Başkan Çelik, çatı kaplama işinde çalışan işçilerinde demir iskeleyi elektrik hattının altından geçirmeye çalışırken olayın yaşandığını belirterek, "Orta gerilim geçen hattan akıma kapılmışlar. İşin sevindirici tarafı sistem otomatik kaçak olduğu için korumaya almış. Teldeki akım kesilmiş, eğer teldeki akım bir süre daha devam etseydi arkadaşlarımızın hiç birini kurtaramazdık" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı