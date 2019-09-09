Tokat'ta 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Tarihi Ali Paşa Camisi'nde kurulan stantta Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlar aşure dağıtımına ilgi gösterdi. Aşureler kısa sürede tükendi.
Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Aşure Günü. Sünnetçioğlu Vakfı adına bugün 3 bin kişiye aşure dağıtıyoruz." dedi.