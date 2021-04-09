Tokat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zile-Çorum kara yolu Üçköy mevkisinde plakalıları ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet, hafif ticari ve otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle birbiriyle çarpıştı.

Araçlarda bulunan M.M. (57), Z.D. (50) ve A.D. (56) yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu