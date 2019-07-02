Tokat'ta 3 ahır küle döndü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bağlı Yuvacık köyünde kundaklanma sonucu çıktığı ileri sürülen yangında 3 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bağlı Yuvacık köyünde kundaklanma sonucu çıktığı ileri sürülen yangında 3 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Yuvacık köyü Kışlaoğlu Mahallesi'nde bulunan Sami, Eyüp, Kadem ve Bayram Kışla'nın müşterek sahip oldukları boş durumda bulunan 3 ahırda yangın çıktı. Yangına Reşadiye Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, büyük maddi hasar meydana geldi. Kundaklanma şüphesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. - TOKAT
Kaynak: İHA
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