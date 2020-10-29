Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

?Kentte, Cumhuriyet'in ilanının 97'ncı yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı'nın Valilik önünde tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, AK Parti Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında il protokolü maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak, tören alanında yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, "Bugün Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesile bizim bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yaralanmamızdan sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnetle anıyorum" dedi.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından şiirlerin okunmasıyla program son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ