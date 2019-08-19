Tokat'ta 280 balya saman çalındı

19.08.2019 17:32

Tokat'ın Zile ilçesinde 280 balya saman çalan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kireçli köyünde bir şahsa ait araziden 280 balya samanı çalındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Zile Jandarma Komutanlığı ekipleri, samanları çalan kişiyi belirledi.

Çalınan saman balyaları bir işletmede bulunarak jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin, samanları çalan kişiyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA