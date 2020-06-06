Tokat'ta 275 bin koruyucu maske dağıtıldı
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Tokat'ta 275 bin koruyucu maske dağıtıldı

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bugüne kadar şehrimizde 275 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik.

Tokat'ta 275 bin koruyucu maske dağıtıldı
06.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:39

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bugüne kadar şehrimizde 275 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların 150 bini esnafımıza yönelikti. Geri kalanını da halkımıza dağıtık" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecine kadar yaptıkları çalışmaları ve normalleşme sürecinde alacakları önlemlerle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Pandemi sürecinde kamuya ait olan tüm alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Hemşehrilerimiz genel olarak kullandığı kamuya ait olan tüm alanlarda, dezenfekte, temizlik çalışmalarını sokak ve cadde temizlik çalışmalarını çok süratli bir şekilde yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Yazın gelmesi ve normalleşmenin de başlamasıyla birlikte insanlarımız yollarda, parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçiriyorlar. İnsanlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Maskelerini takmalarını, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve kişisel bakımları için, bizler de kurumsal olarak görevlerimiz var. Otobüs duraklarımıza el dezenfektelerimiz var. Ayrıca günlük olarak duraklarımızı dezenfekte ediyoruz. Bunun dışında parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Yeşil alanlarımızda ise banklarımızı günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızın da günlük olarak yıkamalarını yapıyoruz" dedi.

'ÖNLEMLERİMİZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Tokat Belediyesi olarak 275 bin koruyucu maske dağıttıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak il merkezinde yeni açılan berber ve kuaförlerimizin, esnafımıza dezenfektan malzemelerini verdik. Aynı şekilde şehir içi minibüslerimizin, taksicilerimizin dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. Bugüne kadar şehrimizde 275 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların 150 bini esnafımıza yönelikti. Geri kalanını da halkımıza dağıtık. ve dağıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonrada önlemlerimiz aynı şekilde devam edecek" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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