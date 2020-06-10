Tokat'ta 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi
TOKAT'ta, polis ekiplerinca düzenlenen operasyonda farklı markalarda 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
10.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:42
TOKAT'ta, polis ekiplerinca düzenlenen operasyonda farklı markalarda 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.S.'nin Almus ilçesine, kaçak cep telefonu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ilçe girişinde N.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada mobil cihaz kayıt sisteminde kaydı bulunmayan farklı markalarda 264 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan N.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA