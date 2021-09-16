Tokat'ta 247 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Tokat'ta 247 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta 247 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tokat'ta Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 247 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Tokat'ta Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 247 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç şüpheli şahsın yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri çeşitli marka ve modellerdeki cep telefonlarını bayii ve piyasaya satacakları duyumu alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Kafes ve Kep programları üzerinden yapılan takip sonucunda üç şüpheli şahsın bulunduğu aracı GOP Üniversitesi yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 250 Bin TL olan 247 adet çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - TOKAT

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