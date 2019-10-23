Tokat'ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı

23.10.2019 09:58

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Tokat ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 243 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon lira katkı sağlandı." dedi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ifade eden Aydın, "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Tokat'ta 15 Nisan'da başlayan sulama sezonu 1 Ekim tarihi ile tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Tokat ve ilçelerinde 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tokat ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 243 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon lira katkı sağlandı."

Kaynak: AA