Tokat'ta 23 Nisan kutlaması Tokat'ta 23 Nisan kutlamasıTOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tokat'ta 23 Nisan kutlaması

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vatandaşlar ise bayramı evde kutlayan çocukları için balkon ve pencerelerini süsledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli törene maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren vatandaşlar çocukları için, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlar ile süsledi.

Kaynak: DHA