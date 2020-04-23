Tokat'ta 23 Nisan kutlaması TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kentte bayramı evde kutlayan çocuklar ise balkon ve pencerelerini bayraklarla süsledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli törene maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren vatandaşlar çocukları için, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlar ile süsledi.

Kaynak: DHA