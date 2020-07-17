Tokat'ta 207 şişe kaçak içki ele geçirildi Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda 207 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda 207 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada K.A. ve N.P'nin kaçak içki ürettikleri bilgisini aldı.

Zanlıların evine düzenlenen operasyonda 207 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA