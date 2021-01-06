Tokat'ta 2021 yılında suya zam yapılmayacak
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Tokat'ta 2021 yılında suya zam yapılmayacak

06.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:10
Tokat'ta 2021 yılında suya zam yapılmayacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2021 yılında da Tokat'ta içme suyuna zam yapılmayacağını bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2021 yılında da Tokat'ta içme suyuna zam yapılmayacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı ocak ayı Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı'nda, ilk altı ay için içme suyu ücretlerine toplam yüzde 15 indirim yaptıklarını hatırlattı.

Maliyetlerin yüzde 30 artmasına rağmen 2021 yılı için de içme suyuna herhangi bir zam yapmadıklarını vurgulayan Eroğlu, "01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla içme suyuna uygulanması düşünülen yüzde 10'luk zammı yine Meclis üyelerimizin oy birliği ile geri çektik. Böylece çevre iller içinde en ucuz suyu vatandaşlarımızın kullanımına sunduk." ifadesini kullandı.

Su israfına dikkati çeken Başkan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kararı alan Belediye Meclisi üyelerimize, komisyonumuza teşekkür eder, Tokatlılara hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızdan bir ricamız olacak. Olağanüstü iklim koşullarını da dikkate alarak lütfen su kullanımına dikkat edelim. İsraf etmeyelim, israfa karşı uyaralım. Rabbim ülkemize rahmetini yağdırsın. İnşallah su sıkıntısı yaşamayacağız. Tekrar aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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