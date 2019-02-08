Tokat'ta 2019 Yılında 150 Girişimci Yetiştirilecek

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 150 işsizin işletme sahibi olmasının önü açılacak.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 2019 yılında 6 adet Uygulamalı Girişimcilik Kursu açılmasına yönelik protokol imzalandı. Toplamda 150 işsiz için açılacak 6 kursa katılan kursiyerler, aldıkları eğitim sonrasında KOSGEB desteklerinden faydalanmaya hak kazanacak. Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik ile, İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir Fındık ve İŞKUR Şube Müdürü Hüseyin Kılıç'ın katılımlarıyla imzalanan protokolde 25'er kişilik sınıflarda eğitim görecek kursiyerlere cep harçlığı verilmesi de yer aldı.

2019 yılını eğitim yılı ilan ettiklerini söyleyen Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik; "İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü ve TSO'nun hedefleri doğrultusunda bu yılı eğitim yılı ilan ettik. Bu mahiyette İŞKUR il Müdürlüğümüzün büyük destekleri ile 2019 yılında 150 girişimci adayına kurs vereceğiz. Düzenlenecek 6 eğitime katılan bu kursiyerlerimiz aldıkları eğitim sonrasında KOSGEB Hibe ve Desteklerinden de yararlanabilecek. Özellikle yatırıma en çok ihtiyacımız olan bu dönemde yeni girişimcilerin işyeri açmalarına sağlayacağımız katkı ile istihdamın da önünü açmaya çalışacağız. Açılacak işyerlerinde yapılacak istihdamlar ile bu eğitimlerin Tokat genelinde etkileyeceği aile sayısının 500'e yakın olduğunu düşünüyoruz. Şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kurslara kuruma kayıtlı işsizlerin katılacağını söyleyen İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir Fındık; "İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü olarak TSO işbirliğinde kurumumuza kayıtlı işsiz arkadaşlarımızın kendi işlerini kurmaları için 150 kişilik Girişimcilik eğitimleri düzenleyeceğiz. TSO Hizmet Binamızda bu eğitimleri yapacağız. Bu girişimcilik eğitimleri sonunda sertifika alarak kendi işyerlerini KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanma hakkı kazanacak. Bir işveren bir esnaf olacaklar. Aynı zamanda yanlarında bir kaç eleman çalıştırarak istihdama da katkı sağlayacaklar. Bize bu katkıyı sağladıkları için Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kursun eğitimci masrafları İŞKUR tarafından karşılandığı gibi, 36 saat sürecek kurslara katılacak kursiyerlerimize günlük 20 lira cep harçlığı ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA