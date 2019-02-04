Tokat'ta 200 bin kitap çocuklarla buluştu

TOKAT - Tokat Valiliği tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönem açılışında 200 bin kitap çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, düzenlenen etkinlikte çocuklara kitap okudu.

Tokat Valiliği tarafından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan Kitap Tokat projesi kapsamında il geneli ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için özel olarak bastırılan 200 bin kitabın dağıtımı gerçekleştirildi. Kemal Arat İlkokulunda yapılan dağıtım törenine Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik katıldı. Her öğrenciye bir kitabın hediye edildiği etkinlikte Vali Balcı ana sınıfı öğrencilerine Ağustos Böceği ve Karınca hikayesini okudu.

İl genelinde başlatılan Kitap Tokat Projesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Vali Balcı,"Eğitim tokat diye bir proje başlattık. Bunun bir sürü alt bileşeni var. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ve ilçelerde de kaymakamlarımızın başında olduğu heyetler destek veriyor. Okul müdürlerimiz, milli eğitim camiası ve veliler. Biz de il valisi olarak eğitim camiasına, dolasıyla ülkemizin geleceğine, Tokat'ın geleceğine, Tokat'ı inşa edecek sevgili çocuklarımıza destek veriyoruz. Yaklaşık 200 bin tane kitap bastırdık çocuklarımız için. Tüm Tokat'taki yaklaşık ana okul, ilkokul, ortaokuldaki 70 bine yakın çocuğumuzla bugün buluşturuyoruz. Liselerimiz için de bastırıyoruz. Toplam 113 bin çocuğumuza ulaşmış olacağız. Bugün tam 200 bine yakın kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu kitaplar bizim kendi öz kültürümüzü, değerlerimizi yansıtan kitaplar. Okuma kültürüne çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ana hedefimiz çocuklarımızın kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmesi. Kitap kültürüne okumaya katkı sağlamak." şeklinde konuştu.

Kitap hediyelerini Vali Dr. Ozan Balcı'nın elinden alan çocuklar etkinlik sonunda teşekkür etti.

Kaynak: İHA