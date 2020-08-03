Tokat'ta 20 ton kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
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Tokat'ta 20 ton kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

TOKAT Belediyesi tarafından başlatılan 'Kurban Paylaşmak Demektir' kampanyasına bağış yapan vatandaşların destekleri ile alınarak kesimi yapılan 64 büyükbaş ile 335 küçükbaş hayvandan elde edilen 20 ton et, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya hazırlanıyor.

Tokat'ta 20 ton kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
03.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:08

TOKAT Belediyesi tarafından başlatılan 'Kurban Paylaşmak Demektir' kampanyasına bağış yapan vatandaşların destekleri ile alınarak kesimi yapılan 64 büyükbaş ile 335 küçükbaş hayvandan elde edilen 20 ton et, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya hazırlanıyor.

Tokat Belediyesi Aşevi tarafından Kurban Bayramı sebebiyle 'kurban paylaşmak demektir' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında bağış yapan vatandaşların destekleri ile 64 büyükbaş ve 335 küçükbaş hayvan kesildi. Aşevi görevlileri tarafından kesilen kurbanlık hayvanlardan çıkan 20 ton et, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Aşevinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplere teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.Kurban bağışları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Hayırlı güzel bir bayramı daha idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kurban Bayramı, yardımlaşmanın doruğa çıktığı, kurban hisselerinin dağıtıldığı müstesna bir bayram. Bizler de Tokat Belediyesi Aşevi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bağışlanan kurbanlarınızı pay ederek, dağıtıma hazır hale getiriyoruz. Bu yıl yaptığımız Kurban çalışması geçtiğimiz yılın yüzde 40 daha fazlasına tekabül etti. Bu yıl 800'e yakın bağışçımızın kurbanlarını helal usulde ve steril bir ortamda kesimini gerçekleştirdik. Rabbim kurbanlarınızı kabul ve makbul eylesin. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kurbanlarınız ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak. 20 tona yakın et belediyemiz aşevi tarafından parçalanarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmaya hazırlanıyor. Paketlerimizi hazırlıyoruz. Bu kurban etlerimizi soğuk hava depolarımızda tutuyoruz. 20'ye yakın ekibimiz halen parçalama, kıyma ve paketleme çalışmalarını sürdürüyor. Bayramın ilk iki günü 40'a yakın kasabımız aşevimizde görev aldı" dedi.


Kaynak: DHA

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