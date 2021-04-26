Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat-Niksar kara yolu TOKİ köprüsü yakınlarında Yasemin Boyabatlı'nın kullandığı 60 BF 633 plakalı otomobil ile Buğra Vatan yönetimindeki 26 PE 026 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Buğra Vatan ile araçlarda bulunan Aybüke Genel, Anıl Can Dal ve Engin Dal yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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