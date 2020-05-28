Tokat'ta, 2 mahallede karantina uygulaması kaldırıldı
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Tokat'ta, 2 mahallede karantina uygulaması kaldırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallede 21 gün sonra karantina uygulaması kaldırıldı.

Tokat'ta, 2 mahallede karantina uygulaması kaldırıldı
28.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:40

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallede 21 gün sonra karantina uygulaması kaldırıldı.

Erbaa ilçesinde, yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay Mahalleleri korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 7 Mayıs 2020 tarihinde karantina altına alınmıştı. 14 günlük sürenin ardından bir hafta uzatılan karantina uygulaması Erbaa ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile kaldırıldı. 28 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina uygulaması sonlandırılırken, semt pazarlarının da salı ve cumartesi günleri açılmasına karar verildiği kamuoyuna duyuruldu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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