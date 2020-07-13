Tokat'ta 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi TOKAT'ta, alışveriş yapmak için dışarı çıkan Keriman Ekicier'e ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

TOKAT'ta, alışveriş yapmak için dışarı çıkan Keriman Ekicier'e ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülen yangında evde büşük hasar oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Devegörmez Mahallesi, Hacı Mehmet Bey Caddesi'nde Keriman Ekicier'e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük hasar meydana geldi.

Muğla'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Tokat'ta gelen Keriman Ekicier'in alışveriş yapmak için evden ayrıldıktan sonra yangının çıktığı öğrenildi. Evinin yandığını komşularından öğrenen Ekicier olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA