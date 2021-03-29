Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi
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Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendiTOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pandemi nedeni ile pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Reşadiye ilçesi yakınlarında arazide gezinen nesli koruma altındaki 2 karaca, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi. Çevredeki bir kişi, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi
Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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