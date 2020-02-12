Tokat'ta 2 ilçede kar tatili
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Tokat'ta 2 ilçede kar tatili

Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:40
Tokat'ta 2 ilçede kar tatili

'ın ve ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.


Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için 1 gün süre ile ara verildiği ilan edildi. Ayrıca Yeşilyurt, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerindeki son değerlendirmenin kar yağışının durumuna göre ilerleyen saatlerde yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Tokat il merkezi ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmeden devam edilecek. - TOKAT

Kaynak: İHA
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