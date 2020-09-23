Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
23.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:40
Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Oğlubey Mahallesi'nde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların da kullandığı olayda 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.
Yaralılar, ambulanslar ve özel otomobille kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri ise mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu