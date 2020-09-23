Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

23.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:40
Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Oğlubey Mahallesi'nde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların da kullandığı olayda 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Yaralılar, ambulanslar ve özel otomobille kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri ise mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ankara Twitter Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 23:40:27. #1.15#
title