Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş
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Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş

Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, yürüyüş yapıldı.

TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, yürüyüş yapıldı.

Kentteki kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Programa katılanlar, koronavirüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uygun hareket eti. Etkinlikler kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Türk Kızılay'ı gönüllüleri Gazi Osman Paşa Stadyumu önünden başlayarak Gıj Gıj Tepesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.


- Tokat
Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş
Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş
Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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