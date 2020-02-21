Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi
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Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi

TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi.

21.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:09
Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi

TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi. 

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde yaşayan S.Ö.'nün elinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Şüphelinin evine baskın yapan polis, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ile 16 sikke ve 1 bileklik buldu. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


Kaynak: DHA
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