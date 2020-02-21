Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi

21.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:09

TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde yaşayan S.Ö.'nün elinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Şüphelinin evine baskın yapan polis, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ile 16 sikke ve 1 bileklik buldu. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA