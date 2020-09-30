Tokat'ta 18 jeotermal saha ihale edilecek
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Tokat'ta 18 jeotermal saha ihale edilecek

30.09.2020 09:13 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:17
Tokat'ta 18 jeotermal saha ihale edilecek

Tokat'ta 18 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkıldı.

Tokat'ta 18 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkıldı.

Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tokat'ın Merkez, Sulusaray, Zile, Niksar, Erbaa, ve Turhal ilçelerinde bulunan 18 jeotermal kaynak sahası arama ruhsatı verilmek amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 138 hektar ile 5 bin hektar arasında değişen sahaların ihaleleri Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda 15 ve 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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