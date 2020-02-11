11.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:08

Tokat'ta 1598 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-9 Şubat tarihlerinde D-100 kara yolu Niksar Korulu ve Erbaa Tepekışla mevkisinde yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı.

Uygulamada, İran plakalı üç yolcu otobüsünde bulunan 6 İran vatandaşına ait valizlerde gizlenmiş toplam 1598 paket kaçak sigara bulundu.

Şüphelilere ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 22 bin 246 lira idari yaptırım cezası kesildi.

Kaynak: AA