Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti
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Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti

Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 2 üye ile birlikte 15 Temmuz şehitleri anısına valilik önünde 251 dakikalık saygı nöbetine başladı.

TOKAT'ta, Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 2 üye ile birlikte 15 Temmuz şehitleri anısına valilik önünde 251 dakikalık saygı nöbetine başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, dernek üyeleri Melik Samet Tunçel ve Demir Taha Tunçel, Osmanlı dönemi asker kıyafetleri ve bayraklar ile Tokat Valiliği önünde 251 dakikalık saygı nöbeti tutmaya başladı. Saat 10.00'da başlayan ve 4 saat 18 dakika sürecek olan saygı duruşu, saat 14.18'de sona erecek.

Dernek Başkanı Saffet Gümüş, "15 Temmuz halkın iradesine vurulan bir damgadır. Halkın iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Tokat Onbeşliler Torunları olarak bize atalarımızın, dedelerimizin bırakmış olduğu bu güzel vatanı, memleketi, toprakları kesinlikle 3-5 çapulcuya böldürmeye ve parçalatmaya izin vermeyeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Onun için de bundan 5 yıl önce 2016 yılında FETÖ terör örgütünün devletimize, bayrağımıza saldırısını gördük. Türk halkı buna izin vermedi. 251 şehidimiz oldu. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Onların anısına bugün 251 dakikalık bir saygı nöbetimiz olacak. Onları unutursak, unutturursak bedenimizdeki kanımız kurusun" dedi.

 


Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti
Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti
Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti
Tokat'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 dakikalık saygı nöbeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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