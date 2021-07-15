Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
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Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması

Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocaklı, İl Emniyet Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Vedat Türkmen, siyasi parti, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle 'Millete Sesleniş' konuşması meydanda canlı izletildi.

Programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Milletleri millet yapan duruşlar vardır. Milletleri millet yapan tarihi dönemler vardır. Biz aziz bir milletin ve bir o kadar kutlu tarihin olan bir neslin evlatlarıyız. Şöyle bir tarihimize baktığımızda bu aziz Türk millet tarihin her döneminde ülkesi için, vatanı için canını feda edercesine, vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz tarihi bir andı. Yine bu ülkenin birliğine ve beraberliğine kast eyleyen, bayrağımızı ve vatanımızı parçalamaya çalışan, içimizden çıktığını düşündüğümüz bu hainlerin 15 Temmuz'daki o kanlı, kirli bir darbe teşebbüsünün günüydü" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise "5 yıl önce hain FETÖ örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez birliğine, bütünlüğüne, milli iradeye kastetti, başarılı olamadı. Neden başarılı olamadı? Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, ordumuzun ağırlıklı kesimi Türk milletinin dirayetiyle akamete uğradı. Ben bu vesileyle 15 Temmuz şanlı direnişinde devleti için, milleti için bağımsızlığı için, bayrağı için, ezanı için şehit olan bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı, Türk milletinin fertlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.


Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
Tokat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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