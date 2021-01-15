Tokat'ta 1300 kilogram atık pil toplandı
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Tokat'ta 1300 kilogram atık pil toplandı

15.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:04
Tokat'ta 1300 kilogram atık pil toplandı

Tokat'ta okullarda başlatılan kampanya ile 1300 kilogram atık pil toplandı.

Tokat'ta okullarda başlatılan kampanya ile 1300 kilogram atık pil toplandı.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile Zile Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen atık pil toplama kampanyası ile 1300 kilogram atık pil toplandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, en çok pil toplaya okullara çeşitli hediyeler verdi.

Eroğlu, ilk ve ortaokullar arası atık pil toplaması kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Önemli bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık kampanyasına Tokat Belediyesi olarak bizler de destek veriyoruz. Atık piller, atık elektronik eşyalar, atık yağlar ve birçok şey sıfır atık kapsamında değerlendiriliyor. Günlük 160-170 ton civarında çöp topluyoruz ve bunları katı atık tesisimizde bertaraf ediyoruz. İhale usulü ile gelen tüm çöplerimiz ayrıştırılarak elektrik üretiliyor ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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