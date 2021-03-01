Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi
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Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi

01.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:53
Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yazıcık beldesinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 115 litre sahte içki, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 26 tabanca mermisi bulundu.

Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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