Tokat'ta 115 litre sahte içki ele geçirildi
01.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:53
Tokat'ın Niksar ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 115 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yazıcık beldesinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 115 litre sahte içki, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 26 tabanca mermisi bulundu.
Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu