Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
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Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi

09.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:46
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi

Tokat'ta112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

Tokat'ta112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

Tokat Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Acil çağrı alma ve yönlendirme sistemi hakkında Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan'dan bilgi alan Vali Balcı, "Tokat'ta daha önce itfaiye, jandarma, orman bugün itibariyle de sağlık ve emniyet numaralarımız 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde tek bir merkezden hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Balcı, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. - TOKAT

Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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