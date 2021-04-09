Tokat'ta 110 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 110 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 110 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin ilçe merkezinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Bir adreste arama yapan jandarma, 110 litre sahte içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu