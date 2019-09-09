09.09.2019 11:18

Tokat'ta 106 bin öğrenci ders başı yaptı

Tokat'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İl genelinde 106 bin öğrenci ders başı yaptı.

Üç aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılında Tokat genelinde 635 okulda yaklaşık 106 bin öğrenci ve 7 bin 962 öğretmen için ilk ders zili çaldı. Birinci sınıf öğrencileri ilk kez okula gitmenin heyecanını, diğer öğrenciler ise yaz tatilinin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni Kemal Arat İlkokulu'nda gerçekleşti. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı tüm Tokat'a, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize başarılarla dolu kazasız belasız bir dönem diliyorum. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda yetişmeleri ve gelişmeleri bizleri ilgilendirir. Eğitim Tokat'ı başlattık. Tokat'ın çok kıymetli öğretmenleri var. Türk milletinin yüz akı olan, bilginin taşıyıcısı olan çok değerli ve fedakar öğretmenleri var. Geçen yıl çok güzel işlere imza attılar, bu yılda aynı başarıyı sürdüreceklerine inanıyorum. Öğretmenlerimizin çabalarını görüyorum. Kendilerine de destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum dedi.

Kaynak: DHA