Tokat'ta 102 litre sahte içki ele geçirildi
30.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:04
Tokat'ın Almus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 litre sahte içki ele geçirildi.
Tokat'ın Almus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin İstanbul'dan Almus ilçesine sahte içki getireceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüphelilerin aracına düzenlenen operasyonda, 102 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu