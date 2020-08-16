Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı
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Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı
16.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:57

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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