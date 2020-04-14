Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağlı Alan köyü korona virüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağlı Alan köyü korona virüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Alan köyü karantinaya alındı. Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada alınan karar gereği 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA